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هالة زايد: نعتبر تضحيات وشهداء الأطباء أكثر من شهداء الواجب في حرب 73 .. (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل _ تصوير: مصطفى الديب
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها حرصت على التواجد اليوم في مقر نقابة الأطباء، للاحتفال بيوم الطبيب المصري، مؤكدة أن الأطباء قدموا تضحيات كبرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت  أن الاطقم الطبية تقدم جهودا لن ينساها التاريخ المصري، مضيفة أن تضحيات الأطباء لا تقتصر على الوباء وكثير منهم توفوا أثناء العمل وهذا المنطلق صدر قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢ للمخاطر وحتى يصدر في سبتمبر واصرينا أن يتم تطبيقه بأثر رجعي منذ تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا

وأضافت، لن نقتصر التعويضات للاسر والأطباء على كورونا والتعويضات لن تكون مالية فقط لشهداء كورونا ولكن ستوفر مميزات عديدة وتم توفير موارد كثيرة للصندوق

وتابعت: جميعنا نعتبر تضحيات الأطباء وشهداء الأطباء أكثر من شهداء الواجب في حرب ٧٣ وطلب منا أن نجمع  أسماء الشهداء لاطلاق اسمائهم على الشوارع والمدارس.

وأشارت إلى أن ١٠٠% من الأطقم الطبية من حقهم الالتحاق بالزمالة المصرية، يوم الطبيب المصري، لافتة إلى أن ٥٠% من الاطقم الطبية القوافل الطبية اناث.

وذكرت أن الأطقم الطبية كانت لهم بطولة كبرى في تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق باستمرار القوافل الطبية، والتأمين الصحي الشامل.

ويوافق اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس 1827

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