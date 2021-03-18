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حملات دورية لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع الرئيسية بالشرقية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية فضلًا عن المرور علي المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط ٧ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من ضبط 5 تكاتك تسير بدون لوحات معدنية وقام اصحابها بتركيب مكبرات صوت بداخلها وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

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