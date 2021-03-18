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رئيس مجلس الشيوخ يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى استرداد طابا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لعودة طابا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص برقيته: "يسعدنى ونحن نحتفي بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن أن أتقدم إليكم بإسمي وإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، حيث أن تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية، بعد جولة عصيبة من المفاوضات ضربت مصر خلالها نموذجًا كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة، عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة.

وأضاف رئيس مجلس "الشيوخ" قائلًا: بهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لسيادتكم يا فخامة الرئيس ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه بكل الوسائل باذلًا كل ما هو غالٍ ونفيس.

واختتم قائلًا " حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء.. وحفظكم الله وسدد خطاكم".

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