عاجل.. سهم الشرقية للدخان يهبط 8% والبورصة تلغي جميع العمليات المنفذه عليه

هوي سهم الشركة الشرقية بنسبة 8% خلال تعاملات اليوم بالبورصة، على صدي أنباء بطرح وزارة الصناعة رخصة لتصنيع السجائر في السوق المصري؛ تسمح بدخول شركات اخري للسوق.

ورفضت الشركة الشرقية للدخان، التعليق بشكل صريح على إحتمالات قيام الحكومة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر الأمر الذي سيؤثر عل حصتها في سوق الدخان المصري التى تحتكره لصالحها.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم، أن هيئة التنمية الصناعية بصدد طرح رخصة لتصنيع السجائر في السوق المصري على شركات الدخان، على أن تكون الشركة الشرقية للدخان تمتلك حصة من تلك الرخصة، وتسمح الرخصة الجديدة بتصنيع جميع أنواع ومنتاجات التبغ بما فيها السجائر الالكترونية والتبغ المسخن التى كانت تبحث الشرقية للدخان إضافتها لمنتاجتها.

وحولت الفجر التواصل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد زلاط للتعليق عن الأمر ومدي صحته، ولكن رفض التعليق.

وقالت الشركة الشرقية للدخان في بيان للبورصة، إن صدور رخصة تشغيلية حق للدولة وأنها ليست طرفا للقرار، ولا توجد لديها معلومات بخصوص هذا الأمر.

وتابعت، أنها تؤكد على منافستها في السوق المصري والتوسع ورفع أرباحها وكذلك الدخول في منتجات جديدة، مشيرة إلى أنها تدرس العديد من المشروعات الاستثمارية.