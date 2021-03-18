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الحقيقة الكاملة بشأن وفاة أول رئيس دولة في العالم بكورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت السلطات التنزانية، اليوم الخميس، سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماغوفولي، بحسب ما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

 

وأوضحت السلطات التنزانية، أن سبب الوفاة هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن السبب هو إصابته بفيروس كورونا.

 

و قد أنكر ماغوفولي، قبل ذلك وجود فيروس كورونا، وحظر أيضا الصحافة المحلية من تغطية موضوع الوباء دون موافقة السلطات.

 

وشدد ماغوفولي، على أنه لن يقوم بإغلاق البلاد، كما صرح أنه لا يخطط لشراء اللقاحات.

 

ويذكر أن ماغوفولي، توفى  بعد غياب لمدة أسبوعين عن الحياة العامة، فيما أعلنت المعارضة أنها واثقة من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا.

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