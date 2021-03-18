عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعقد رامي ربيعة مدافع الفريق جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أبلغه فيها بنية الرحيل ولو على سبيل الإعارة، في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني.





وخرج ربيعة من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، منذ توليه المسئولية الفنية، وأصبح حبيس دكة البدلاء تحت قيادته.





وكان ربيعة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، ولكن إغلاق باب القيد حال دون إتمام الصفقة.



