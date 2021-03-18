Advertisements

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد رامي ربيعة مدافع الفريق جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أبلغه فيها بنية الرحيل ولو على سبيل الإعارة، في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني.

وخرج ربيعة من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، منذ توليه المسئولية الفنية، وأصبح حبيس دكة البدلاء تحت قيادته.

وكان ربيعة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، ولكن إغلاق باب القيد حال دون إتمام الصفقة.

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة الا ربع

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار