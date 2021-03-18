Advertisements

إنتر ميلان يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

الخميس 18/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:
1 – إنتر ميلان 65 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 55 نقاط.
4 – أتالانتا 52 نقطة.
5 – نابولي 50 نقطة.
6- روما 50 نقطة.
7– لاتسيو 46 نقطة.
8 – ساسولو 39 نقطة.
9– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
10 – أودينيزي 33 نقطة.
11 – سامبدوريا 32 نقطة.
12 – بولونيا 31 نقطة.
13 – فيورنتينا 29 نقطة.
14 – جنوى 28 نقطة.
15 – سبيزيا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – تورينو 23 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 19 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار