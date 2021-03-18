إنتر ميلان يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.





ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٥ نقطة.





وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

1 – إنتر ميلان 65 نقطة.

2 – ميلان 56 نقطة.

3- يوفنتوس 55 نقاط.

4 – أتالانتا 52 نقطة.

5 – نابولي 50 نقطة.

6- روما 50 نقطة.

7– لاتسيو 46 نقطة.

8 – ساسولو 39 نقطة.

9– هيلاس فيرونا 38 نقطة.

10 – أودينيزي 33 نقطة.

11 – سامبدوريا 32 نقطة.

12 – بولونيا 31 نقطة.

13 – فيورنتينا 29 نقطة.

14 – جنوى 28 نقطة.

15 – سبيزيا 26 نقطة.

16 – بينفينتو 26 نقطة.

17 – تورينو 23 نقاط.

18 – كالياري 22 نقاط.

19 – بارما 19 نقاط.

20 – كروتوني 15 نقطة.



