صراع بين رونالدو ولوكاكو.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.





ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٢٣ هدف.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:

1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.

3- لويس مورييل .. 16 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.

5- ايموبيلي.. 14 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف

7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف

8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف

9- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف

10- سيمون نوانكو .. 12 أهداف



