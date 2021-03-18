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بالصور...إطلالة جديدة وجذابة للفنانة مروة عبدالمنعم تناسب جو الربيع
الخميس 18/مارس/2021 - 02:43 م
الفجر الفني
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خضعت الفنانة مروة عبدالمنعم لجلسة تصوير مع خبيرة التجميل المعروفة هويدا مطر حيث أكدت أنها وضعت لها لمسات سحرية في لوك جديد هذا اللوك بسيط للغاية خاصة أنه يناسب ملامحها واستخدمت ألوانا ترابية ليناسب لون وشكل الفستان الأخضر خاصة أن هذه الألوان الأنسب لهذا التصميم المميز والمفمع بالحيوية واعتمدت استخدام اللاشيز في العين أكثر من الايلاينر ليعطي لوك ناعم كما وضح في الصور
كما استخدمت مي علام مصممة الأزياء ألوان وفستان يناسب جو الربيع والفستان عبارة عن ستان وتول طبيعي وتول كريستال ومجموعة من أنواع التول " الأخضر روتانا" التي تناسب جو الربيع واستخدمت وضع أوف شولدر أعلي الفستان مع استخدام الكم المنفوش مع البروج المكون من الاسترسات ليظهر وسط جسمها بشكل أنيق .
ووضع مصفف الشعر أحمد طلعت اكستنش للشعر لعمل تسريحة جذابة موديل الثمانينات تليق علي الفستان نظرا لصغر شعرها وهي تناسب فساتين مثل سعاد حسني التي كانت ترتديها في فيلم" صغيرة علي الحب" وتناسب جو الربيع .
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