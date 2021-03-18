الصحة السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة سبق.

وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر موقع تويتر «يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة».

وكانت الصحة الصحة السعودية أوضحت أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من: الحوامل، والأطفال.