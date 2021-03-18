Advertisements

الصحة السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:45 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

رصدت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة سبق.

 

وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر موقع تويتر «يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة».

 

وكانت الصحة الصحة السعودية أوضحت أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من: الحوامل، والأطفال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية اصابات كورونا

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين (فيديو)

"نحصل على 5 أضعاف الكمية".. مستشار الرئيس يؤكد توافر لقاح الإنفلونزا

شاهد.. مستشار أمراض الباطنة في بريطانيا يكشف حقيقة وفاة 6 أشخاصة بسبب لقاح كورونا

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

3 فئات ممنوعة من استخدام لقاح فيروس كورونا

الهند تسجل 217 وفاة و18 ألف إصابة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار