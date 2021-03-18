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الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط

الخميس 18/مارس/2021 - 02:45 م
السيدات الصيادات في محافظة كفر الشيخ
السيدات الصيادات في محافظة كفر الشيخ
ميسون أبو الحسن
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الليلة الإذاعي أحمد ابراهيم يُحقق من كفر الشيخ السيدات الصيادات حدوتة مصرية خالصة عبر أثير الشرق الأوسط


يقدم الإذاعي أحمد إبراهيم، عبر برنامج "حدوتة مصرية"، غدًا الخميس، في إذاعة الشرق الأوسط، حلقة خاصة من محافظ كفر الشيخ، عن سيدات مصريات، تعملن في مهنة الصيد لكسب الرزق.

وقال الإذاعي أحمد إبراهيم مُقدم البرنامج: "إذا كان الصيد مهنة شاقة للرجل، فكيف يكون الحال لمرأة تستيقظ يوميًا الساعة الثالثة صباحًا، قبل الفجر بساعتين، من أجل السعي الحلال على أرزاق أولادهن، الذي قد يكون 5 أو 10 كليو سمك ثمنها لا يتجاوز 100 جنية".


وأضاف في بيان له: "لم أتأثر في حياتي الإذاعية، مثلما تأثرت بالحوار مع هؤلاء السيدات الفضليات الشريفات، والاتي تعمل في مهنة الصيد، وراء كل واحدة منهن حكاية لا يمكن لخيال أعظم كُتاب السينما نسج خيوطها، ولا أظن أن إعلامنا يعرفها، هن حدوتة مصرية وأبطال حقيقية، تسعى على الرزق الحلال رغم قسوة المعيشة ولكنها حامدة لربها".

وتابع: "الحلقة غدًا خاصة جدًا؛ نظرًا أن ضيوفها من نجوم ملح الأرض، لا تستقيم الحياة بدونهم، ومعهن الشاب مجدي مرعي رئيس جمعية الصيادين بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي ولد يتيمًا، وورث مهنة الصيد؛ حيث يتحدث أيضًا عن حياة السيدات الصيادات، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بر أمان، وجهود وزارتي الزراعة والتضامن، لتحسين معيشة الصيادين، كما يتحدث عن كيفية تنمية الثروة السمكية في مصر بحكم خبرته".

الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط
الليلة.. السيدات الصيادات "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط

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مهنة الصيد للسيدات محافظة كفر الشيخ مبادرة بر أمان برنامج حدوتة مصرية الفجر الإذاعب أحمد إبراهيم

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