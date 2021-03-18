موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمواجهة المقبلة أمامه في بطولة كأس مصر، والتي ستجمعه بفريق حرس الحدود، في دور الـ 32 من البطولة.





وتعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى يفشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.





وسيستأنف الزمالك مبارياته بعد التوقف الدولي، بمواجهة مولودية الجزائر يوم 2 أبريل، وتونجيث السنغالي يوم 10 أبريل، في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.





بينما ستقام مواجهة الزمالك وحرس الحدود مساء يوم 14 أبريل المقبل، عقب نهاية دور المجموعات.





وتأكد غياب كل من المغربي أشرف بن شرقي ولاعب الوسط المدافع طارق حامد والجناح المميز أحمد سيد زيزو لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود في كأس مصر .



