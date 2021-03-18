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تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الخميس 18/مارس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للمواجهة المقبلة أمامه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه بفريق المريخ السوداني، في الجولة الخامسة

وكان الأهلي قد سحق مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، والذي أقيم بملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا.

وفي نفس الجولة ولحساب نفس المجموعة، تغلب سيمبا التنزاني على حساب ضيفه المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بمدينة دار السلام.

وسيتأنف الأهلي نشاطه عقب التوقف الدولي، بمواجهة المريخ بالعاصمة السودانية، في الجولة الخامسة، مساء الجمعة 2 أبريل.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الرابعة وقبل نهاية الجولة الخامسة على النحو التالي.

1. سيمبا التنزاني – 10 نقاط.
2. الأهلي – 7 نقاط.
3. فيتا كلوب الكونغولي – 4 نقاط.
4. المريخ السوداني – نقطة واحدة.

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