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إلغاء مجازاة أستاذة تمريض حالات حرجة متهمة بالإساءة للجامعة على "فيسبوك"

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة بكلية التمريض بإحدي الجامعات والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب اليها بالإساءة للجامعة التى تعمل بها علي صفحات التواصل الاجتماعى، وجاء حكم الغاء العقوبة من المحكمة بعد ثبوت التحقيق معها بواسطة استاذ جامعى متفرغ بالمخالفة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض بإحدي الجامعات، وقد نُسب إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس قامت بالنشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ما يتضمن الإساءة إلى الجامعة، من خلال نقض بعض الأوضاع داخل المستشفي التابعة للجامعة محل عملها.

وتم التحقيق مع الطاعنة وانتهى الي إصدار قرار بعقوبة اللوم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التصرف في التحقيق المعد بمعرفة المحقق وهو استاذ متفرغ بكلية الحقوق بالجامعة.

ولما كان التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد وقع باطلًا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء الموقع علي الطاعنة ويجب إلغاؤه.

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