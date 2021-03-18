عاجل .. "الشرقية للدخان" تخسر 1.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية بالبورصة

خسرة القيمة السوقية لأسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم، بعد أن هوي سعر السهم بنسبة 8% ليصل إلى 12.5 جنيه مقابل 13 جنيه عند بداية الجلسة.

وجاءت خسائر في القيمة السوقية لسهم الشركة الشرقية للدخان، على واقع أنباء عن احتمال قيام الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة بطرح رخصة لتصنيع السجائر في السوق المصري التى تحتكر فيه الشرقية للدخان تلك الصناعة.

وقالت الشركة الشرقية للدخان في بيان للبورصة، إن صدور رخصة تشغيلية حق للدولة وأنها ليست طرفا للقرار، ولا توجد لديها معلومات بخصوص هذا الأمر.

وتابعت، أنها تؤكد على منافستها في السوق المصري والتوسع ورفع أرباحها وكذلك الدخول في منتجات جديدة، مشيرة إلى أنها تدرس العديد من المشروعات الاستثمارية.