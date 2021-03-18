Advertisements

الصحة العالمية تبدي قلقها حيال مستويات تفشي فيروس كورونا في وسط أوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:57 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
Advertisements

أبدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، قلقها حيال مستويات تفشي فيروس كورونا في وسط أوروبا ومنطقة البلقان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة العالمية إصابات كورونا

أخبار تهمك

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس

البرازيل تسجل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بكورونا

إيران تسجل 110 وفيات و6073 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك تسجل 1.6 مليون إصابة بكورونا

534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

إيران تسجل 1.4 مليون إصابة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار