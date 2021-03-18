رحلات وحفلات وانتظام للقروض والبدل.. حسين الزناتي يقدم كشف حساب لعمومية "الصحفيين"

عرض الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد، كشف حساب للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعرض الفيديو الذي بثه "الزناتي"، كشف حساب لعامين من عمله داخل مجلس النقابة، ورئاسته لعدد من اللجان.





وقال حسين الزناتي: " ستبقى وجهتي هي الجمعية العمومية، وسيبقى زملائي هم أصحاب الحق الوحيد في واجبي نحوهم، لا أنظر إلا إليهم، ولا يهمني سواهم، هم فقط من يمنحون الثقة، وهم من ينزعونها، هذا بعض مما قمت به وأنا داخل جدران نقابتنا العريقة".





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، في ظل انتشار فيروس كورونا، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.



وجاء فيديو كشف الحساب كالتالي

لجنة النشاط

600 عضوية بنادي الزمالك.

100 رحلة بأسعار مُخفضة إلى المدن السياحية داخل مصر، استفاد منها 4 آلاف عضو وأسرهم.

الحفلات الفنية

شهد مسرح النقابة العشرات من الحفلات الفنية والمسرحية، والحفلات المُقدمة لأطفال الصحفيين، وكذلك ندوات لعدد من الوزارات.



لجنة الحج والعمرة

300 تأشيرة حج مجانية لثلاثة مواسم، باقتراع شديد الشفافية.

7 رحلات للعمرة بأفضل خدمة، وأقل الأسعار، وتقسيط على 6 أشهر.



لجنة القيد

كان عضوًا في العامين الأولين لدورته بالمجلس، والعمل بموضوعية داخل اللجنة.



الإشراف على الشُعب والروابط

إجراء انتخابات لـ54 رابطة وشُعبة بشفافية.



لجنة التأديب

كان عضوًا في لجنة التأديب التي وافقت على شطب زملاء، ثبت دورهم في ضرر زملائهم الآخرين.



أمانة الصندوق

تولى مهام أمانة صندوق النقابة، وأصبح البدل يُصرف بانتظام قبل موعده.

حل مشاكل وأزمات صرف القروض للزملاء.

زيادة مصروفات حساب العلاج لقرابة الـ5 مليون جنيه، زيادة عن العام الأسبق.

صرف قروض وصلت إلى 8 ملايين جنيه للزملاء، بزيادة 3 ملايين عن العام الأسبق.

زيادة الإعانات، والعلاجات، وإعانة بدل بطالة الصحف، وإعانة صندوق الطوارئ.

سددت النقابة ما يزيد عن 14 مليون جنيه، لإعادة تخصيص 30 فدان بحدائق أكتوبر.

سددت النقابة في حساب النادي البحري بالإسكندرية 5.5 مليون جنيه.



القضايا العامة

الدفاع عن حرية وحقوق الصحفيين في جميع القضايا.