Advertisements
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام جلسة اليوم
الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس ، مع حالة عدم اليقين وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة.
Advertisements