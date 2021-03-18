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البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام جلسة اليوم

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس ، مع حالة عدم اليقين وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة.

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