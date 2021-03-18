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استشاري طرق: سيناء تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى تاريخ مصر (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن سيناء شهدت الفترة الأخيرة تنمية غير مسبوقة على مستوى تاريخ مصر، حيث جاري تنفيذ خطط تنموية وعمرانية بمختلف القطاعات.

وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم إنشاء 1200 كيلو طرق داخل سيناء للربط بين كافة أنحاء سيناء، منوها بأن الخمس أنفاق الذين تم انشاءهم في سيناء يقللوا زمن الرحلة من 12 ساعة إلى 12 دقيقة.

وأضافت أن مصر تقدمت على مستوى قطاع النقل بمختلف قطاعاته بفضل المشروعات التي تم تنفيذها، مؤكدا أن الثقة الدولية في مصر زادت بشكل كبير.

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