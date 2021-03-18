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ساعات قليلة تفصلنا عن طرح أغنية جديدة لأماني السويسي

الخميس 18/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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ساعات قليلة تفصلنا عن طرح أغنية جديدة لأماني السويسي
تستعد المطربة اماني السويسي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"يا أنا" وذلك عقب ساعات قليلة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية"يا أنا" من كلمات رمضان محمد، ألحان شريف بدر، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب في دبي. 

في سياق آخر تعاقدت أماني مؤخرًا على تقديم عرض مسرحى غنائى تقدمه خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومختلف.


وكانت المطربة أمانى السويسى، قد طرحت مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، إخراج فادي حداد، ألحان وإشراف سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل. 

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