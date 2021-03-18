الخولي: الأهلي رفض استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الاجتماع بين الأندية واتحاد الكرة لوضع آلية استكمال الدوري الممتاز لينتهي الموسم ٣٠ سبتمبر المقبل، حتى لن يتأخر بداية الموسم المقبل، وقد أعرب المصري في وقت سابق عن إلغاء الموسم الماضي حتى لاتتأثر المواسم المقبلة، والحل الوحيد هو ضغط المباريات.





وأضاف أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لابد تحمل هذا الضغط وغير ذلك استحالة استكمال البطولة، وعرض النادي المصري أثناء الاجتماع استكمال بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين لكن الأندية رفضت، ورفض النادي الأهلي اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين، وبالتالي يتم استكمال بطولة الدوري تحت أي ظرف.





وأوضح أن كريم العراقي ابن من أبناء النادي المصري وكان هناك سوء تفاهم بين النادي واللاعب تسبب فية وكيله وتم الإلتقاء في نقطة واحدة وتجديد تعاقده لمدة ٣ سنوات، ووعد النادي اللاعب أي عرض خارجي يناسب النادي واللاعب سيتم السماح له بالاحترف الخارجي فهو من أفضل اللاعبين في مصر، ولديه بطولة هامة هى الأولمبياد ستكون فاترينه لعرض نفسه خلالها والإدارة تثق في العروض التي ستتقدم له بعد الأولمبياد.



