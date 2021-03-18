الخولي: الأهلي رفض استكمال الدوري بدون الدوليين

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الخولي: الأهلي رفض استكمال الدوري بدون الدوليين
الخميس 18/مارس/2021 - 03:05 م
محمد جمال
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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الاجتماع بين الأندية واتحاد الكرة لوضع آلية استكمال الدوري الممتاز لينتهي الموسم ٣٠ سبتمبر المقبل، حتى لن يتأخر بداية الموسم المقبل، وقد أعرب المصري في وقت سابق عن إلغاء الموسم الماضي حتى لاتتأثر المواسم المقبلة، والحل الوحيد هو ضغط المباريات.
وأضاف أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لابد تحمل هذا الضغط وغير ذلك استحالة استكمال البطولة، وعرض النادي المصري أثناء الاجتماع استكمال بطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين لكن الأندية رفضت، ورفض النادي الأهلي اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين، وبالتالي يتم استكمال بطولة الدوري تحت أي ظرف.
وأوضح أن كريم العراقي ابن من أبناء النادي المصري وكان هناك سوء تفاهم بين النادي واللاعب تسبب فية وكيله وتم الإلتقاء في نقطة واحدة وتجديد تعاقده لمدة ٣ سنوات، ووعد النادي اللاعب أي عرض خارجي يناسب النادي واللاعب سيتم السماح له بالاحترف الخارجي فهو من أفضل اللاعبين في مصر، ولديه بطولة هامة هى الأولمبياد ستكون فاترينه لعرض نفسه خلالها والإدارة تثق في العروض التي ستتقدم له بعد الأولمبياد.
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