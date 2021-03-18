بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون طقس معتدل علي السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس حار فيما يكون طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة انحاء البلاد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما تنط الرياح أحيانا علي جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية الي شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.



