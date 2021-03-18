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الجمعة على dmc.. عرض مسرحية "غرفة 55" من "اللوكاندة"

الخميس 18/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعرض قناة dmc ومنصة WATCH iT، الجزء الثاني من مسرحية "غرفة 55" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، غدا الجمعة، 19 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساء.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما. أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، أغنية التتر هشام عباس وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي منتج فني فتحي إسماعيل وإشراف عام عمرو كمال.

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