Advertisements

عاجل .. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة بداية غدا الجمعة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،  عن انقطاع المياه عن مناطق ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 19/3/2021، وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، نظراً لأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000مم بطريق مصر اسكندرية/الصحراوي أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطع المياه غدا قطع المياه عن محافظة الجيزة قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة قطع المياه

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 24 دقيقة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة

غدًا.. قطع المياه عن حي جنوب مدينة المنيا

غدًا.. ضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه عن مدينة بنها الأربعاء المقبل

غدًا.. انقطاع مياه عن مناطق شربين وطلخا لمدة 5 ساعات

الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار