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ماذا تعرف عن الغاز الضاحك بعيادات أسنان الأطفال؟

الخميس 18/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء مطالبة نقابة أطباء الأسنان، بإعادة استخدام الغاز الضاحك بعيادات الأسنان، الذي يتصف بالأمن، حيث يعمل على تهدئة الأطفال والحد من التوتر والقلق أثناء الفحص.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الغاز الضاحك بعيادات أسنان الأطفال.

ما هو الغاز الضاحك؟
يُعرف الغاز الضاحك علميًا بـ أكسيد النيتروس هو مزيج من غاز النايتروس مع الأوكسجين بنسب معينة ويساعد المرضى الذين لديهم نسبة عالية من الخوف والتوتر أثناء المعالجة الفموية، على الاسترخاء.

ويعمل على تشتت التفكير ويعطي احساسًا لطيفًا بالراحة والسعادة، فينسى المريض ما حدث خلال العلاج وكأنه يحلق من السعادة.

ويعتقد البعض أن غاز الضحك بديل عن التخدير الموضعي، ولكن الواقع أن التخدير الموضعي لا بد منه، فالغاز مهدئ للأعصاب، أما تخدير عصب السن لإيقاف الألم خلال العلاج، فهو دور التخدير الموضعي.

استخداماته
يتصف الغاز الضاحك، بأنه آمن جدًا للكبار والصغار على حد سواء، وتأثيره على المريض سريع الزوال، حيث يستطيع الذهاب مباشرة بعد الانتهاء من المعالجة ويستطيع حتى قيادة السيارة.

الممنوع من استخدامه
يمنع استخدامه للحامل في الأشهر الأولى والأخيرة، أو حال وجود أي أمراض تعيق التنفس من الأنف، مثل: نزلات البرد أو انسداد الأنف أو بعض الأمراض النادرة مثل التصلب المتعدد والنفاخ الرئوي.

ويأتي في علبة معدنية ويخلط مع الأكسجين ويجب أن يبدأ الطفل بالتنفس فى أكسيد النيتروز قبل بضع دقائق من بدء العملية مثل ما يتم التعامل مع البنج، ولا بد ان يقوم بإعطائه للطفل طبيب متخصص، وحسب ما ذكره موقع medicinesforchildren.

ويستطيع الطفل أن يتنفس الغاز عن طريق قناع وجه خاص، وإذا لاحظت على الطفل النعاس الشديد فإن من المحتمل أن يكون استنشق كمية كبيرة من الغاز.

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