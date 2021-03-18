خاص.. آية عبد الرؤوف تستعد لأول مرة لأغنية بمناسبة عيد الأم





أعربت المطربة آية عبد الرؤوف عن سعادتها الشديدة بتقديم أغنية تخص الأم، مشيرة إلى إنها أول مرة تقدم أغنية عن الأم.







وقالت آية عبد الرؤوف فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، إن أغنية "أعظم أم"، ستطرح يوم 20 مارس القادم، وهى من كلمات محمود كلازا، لحن تيام على، توزيع كريم أسامة، هندسة صوت مصطفي رؤف، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها ومتابعيها.







وكانت آية عبد الرؤوف طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "بيت يجمعنا"، من كلمات محمد جابر، وألحان آية عبد الرؤوف وتعد هذه أول تجربة لها فى التلحين، وتوزيع أنور عمرو.