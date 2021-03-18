مقتل 12 شخصا بهجوم مسلح في محافظة أبين اليمنية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل 12 شخصًا جراء هجوم نفذّه مسلّحون يرجّح أنّهم ينتمون لتنظيم القاعدة في مديرية أحور الساحلية بمحافظة أبين باليمن.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية إن قوات الحزام الأمني، أطلقت حملة واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وأضاف المصدر، أن قوات الحزام الأمني، بدأت حملة أمنية لتتبع أوكار التنظيم في جبال وشعاب مديرية المحفد.