مساعد الليثي يقدم مفاجأة للصحفيين من سكان الرحاب ومدينتي

أعلن مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن توصله لاتفاق خاص بالزملاء ساكني الرحاب ومدسنتي، سواء مالك أو مستأجر، ممن عليهم متأخرات في سداد فروقات الصيانة عن الوحدة الخاصة بهم، حتى نهاية عام 2020.



وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه حصل على عرض خاص للزملاء الذين تم تحويلهم للشؤون القانونية أو في طريقهم للتحويل، ومن تكبدوا غرامات تأخير كبيرة، في حالة سداد هذه المبالغ، سواء كاش أو فيزا أو بشيكات، سوف يتم إيقاف الإجراءات القانونية، ورفع الغرامات فورًا.





وتابع: " الزملاء الذين ينطبق عليهم هذا الأمر، عليهم التواصل معي هاتفيًا أو عبر الوآتس آب على رقم 0114292990".



وكان قد تقدم الزميل الصحفي مساعد الليثي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

