Advertisements

تخطت النصف مليون مشاهدة وحققت المركز الخامس.. نجاحات آخرى لروبي بأغنيتها الجديدة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
تخطت النصف مليون مشاهدة وحققت المركز الخامس.. نجاحات آخرى لروبي بأغنيتها الجديدة

نجاحات جديدة تحققها النجمة روبي، بأغنيتها الجديدة "أنا لو زعلانه" والتي طرحتها خلال الساعات القليلة الماضية حيث تخطى الكليب نصف مليون مشاهدة وحققت المركز الخامس بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر قناتها باليوتيوب.


والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.


وتقول كلمات الأغينة:


لا عادي براحتك مين قالك إن أنا متضايقة

من الاول عارفة إنك ماشي ومش هبقى انا ليك


لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة


طول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيك


انا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته


على قلبي اللي بايدي وجعته


على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مره معاك


ايوه أنا غلطانة بأمانة


كان لازم تيجي مني من الأول


أنا ليه سبت الوقت يطول


مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك


و ياعم بسيطة يالتوفيق الف سلامه


الروح في إيدين اللي خالقها وانا لسه بعيش


و ياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما


انا بس الي مكنتش شايفة وكان في تشويش


أنا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته


على قلبي اللي بإيدي وجعته


على ثقتي بنفسي اللي اتهزت ١٠٠ مره معاه


ايوه أنا غلطانة بأمانة


كان لازم تيجي مني من الأول 


أنا ليه سبت الوقت يطول


مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك


ايوه أنا غلطانة بأمانة


كان لازم تيجي مني من الاول


انا ليه سبت الوقت يطول


مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار