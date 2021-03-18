تخطت النصف مليون مشاهدة وحققت المركز الخامس.. نجاحات آخرى لروبي بأغنيتها الجديدة



نجاحات جديدة تحققها النجمة روبي، بأغنيتها الجديدة "أنا لو زعلانه" والتي طرحتها خلال الساعات القليلة الماضية حيث تخطى الكليب نصف مليون مشاهدة وحققت المركز الخامس بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر قناتها باليوتيوب.





والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.





وتقول كلمات الأغينة:





لا عادي براحتك مين قالك إن أنا متضايقة



من الاول عارفة إنك ماشي ومش هبقى انا ليك





لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة





طول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيك





انا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته





على قلبي اللي بايدي وجعته





على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مره معاك





ايوه أنا غلطانة بأمانة





كان لازم تيجي مني من الأول





أنا ليه سبت الوقت يطول





مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك





و ياعم بسيطة يالتوفيق الف سلامه





الروح في إيدين اللي خالقها وانا لسه بعيش





و ياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما





انا بس الي مكنتش شايفة وكان في تشويش





أنا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته





على قلبي اللي بإيدي وجعته





على ثقتي بنفسي اللي اتهزت ١٠٠ مره معاه





ايوه أنا غلطانة بأمانة





كان لازم تيجي مني من الأول





أنا ليه سبت الوقت يطول





مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك





ايوه أنا غلطانة بأمانة





كان لازم تيجي مني من الاول





انا ليه سبت الوقت يطول





مش كنت أنا أولى بكل دقيقة ضاعت وياك



