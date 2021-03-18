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بنك إنجلتر يحافظ على معدلات شرائه من السندات الحكومية

الخميس 18/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعيا.

وقال البنك في بيان "يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة بين 22 مارس آذار والسادس من مايو أيار 2021 فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق"

 

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معدلات شرائة من سندات بنك انجلتر السندات الحكومية

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