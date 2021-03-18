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توجيه مهم من رئيس الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والأجهزة المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الاجتماع في الإستعداد منذ اليوم، لعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي، والاطمئنان على كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة.

وشدد مدبولي على أن الدولة لن تدخر جهدًا من أجل تأمين كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل، بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أى خطأ أو تقصير يعيق عددا من الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة عقد امتحانات تجريبية للطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال الشهور السابقة لإجراء الإمتحانات النهائية، بهدف اختبار نظام الامتحانات، مع ضرورة تجهيز البدائل المختلفة لتمكين كل طالب من دخول الامتحان.

وعرض وزيرا التعليم والاتصالات استعداداتهما لعقد الامتحانات، وأكدا أنه سيتم عقد أكثر من امتحان تجريبى، قبل الامتحان النهائى، أولها فى أبريل المقبل.

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