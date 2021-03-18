موعد مباراة الأهلي والنصر في بطولة كأس مصر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية، بملاقاة نادي النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.





وستشهد الفترة القادمة فترة التوقف الدولي، حيث سيخوض منتخب مصر مباراتي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.





وستكون مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام.





ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.



