Advertisements

موعد مباراة الأهلي والنصر في بطولة كأس مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المنافسات المحلية، بملاقاة نادي النصر، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وستشهد الفترة القادمة فترة التوقف الدولي، حيث سيخوض منتخب مصر مباراتي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وستكون مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر، يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام.

ويلاقي الفائز من الأهلي والنصر فريق إنبي في دور الستة عشر في كأس مصر، حيث تجاوز الفريق البترولي نظيره نبروه، بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 يوم الخميس 11 فبراير الماضي.

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار