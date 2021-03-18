"الشرقية للدخان": ليس لدينا معلومات عن نية الحكومة إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر





بعد توارد أنباء عن نية الحكومة طرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر لأول مرة، حيث اقتصرالتصنيع لسنوات طويلة على الشركة الشرقية للدخان، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة على عدم توافر معلومات لديها حول هذا الأمر.





وقالت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إنها ليست طرفًا في قرار الحكومة بإصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، وليست لديها أي معلومات رسمية بشأن القرار.





وأضافت الشركة، أن إصدار الرخص التشغيلية حق أصيل للحكومة المصرية، من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنه في حال توافر معلومات أو اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.





وتدرس الشركة، حاليا، العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتي ستعزز مكانتها في مجال التدخين، وبدائل التبغ.





وقررت البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية للدخان، المنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم 18 مارس 2021.





يأتي هذا فى الوقت الذي خسر فيه سهم الشركة اليوم 8% من قيمته السوقية نتيجة لتلك الأنباء التي لم يصدر بها حتى الأن بيان بالإثبات أو النفي وإن كانت بعض المصادر من داخل شركات السجائر أكدت أن الأمر حقيقي ومطروح على شركات السجائر العاملة في مصر حالياً.



