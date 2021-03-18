Advertisements

"الشرقية للدخان": ليس لدينا معلومات عن نية الحكومة إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر

الخميس 18/مارس/2021 - 03:19 م
الشركة الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان
أحمد الشيخ
Advertisements

بعد توارد أنباء عن نية الحكومة طرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر لأول مرة، حيث اقتصرالتصنيع لسنوات طويلة على الشركة الشرقية للدخان، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة على عدم توافر معلومات لديها حول هذا الأمر.

وقالت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إنها ليست طرفًا في قرار الحكومة بإصدار رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، وليست لديها أي معلومات رسمية بشأن القرار.

وأضافت الشركة، أن إصدار الرخص التشغيلية حق أصيل للحكومة المصرية، من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنه في حال توافر معلومات أو اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.

وتدرس الشركة، حاليا، العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتي ستعزز مكانتها في مجال التدخين، وبدائل التبغ.

وقررت البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية للدخان، المنفذة قبل الإعلان المنشور بجلسة اليوم 18 مارس 2021.

يأتي هذا فى الوقت الذي خسر فيه سهم الشركة اليوم 8% من قيمته السوقية نتيجة لتلك الأنباء التي لم يصدر بها حتى الأن بيان بالإثبات أو النفي وإن كانت بعض المصادر من داخل شركات السجائر أكدت أن الأمر حقيقي ومطروح على شركات السجائر العاملة في مصر حالياً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طرح رخصة لتصنيع السجائر سهم الشرقية للدخان الشركة الشرقية للدخان الشركة الشرقية

أخبار تهمك

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشرقية للدخان" تخفض سعر نوع واحد من السجائر بعد الزيادة الجديدة

"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول انتهاك شركة بالأردن العلامات التجارية للشرقية للدخان

"الشرقية للدخان" توقع 3 عقود لتصدير معسل "ماتوسيان" للإمارات والبحرين وعمان

"الشرقية للدخان": 600 ألف دولار قيمة صادرات المعسل لـ3 دول

تعرف علي أسباب إضراب العاملين بشركة " الشرقية للدخان " اليوم

شركات السجائر تكشف تأثير زيادة رسوم التنمية على الأسعار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار