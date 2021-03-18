أقراص ترامادول.. التحقيق مع عاطل لاتجاره في المخدرات بالجيزة

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل ويدعى " ا.ا" في عقده الثالث من العمر، لاتهامه بالاتجار في مخدر الترامادول.



وأفادت التحقيقات، بأن المتهم أثناء قيادة دراجته ضبط بحوزته على شريطين من الترامادول كلا منهما يحتوي على ١٠ أقراص منه، بالإضافة إلى مبلغ مالي يصل إلى ٧٠ جنيه وهاتف محمول.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الترامادول، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



