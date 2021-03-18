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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على منافسات الجولة ال 27 من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم التي كانت مليئة بالمفاجآت، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الجديد يوم الجمعة التاسع عشر من مارس الحالي.

وتمكن أتليتكو مدريد المحافظة على صدارة جدول الليجا رغم تعادله مع خيتافي بدون أهداف، واستمر برشلونة في مطاردة المتصدر بفوز ثمين على هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-
1 أتليتكو مدريد 63 نقطة.
2- برشلونة 59 نقطة.
3- ريال مدريد 57 نقطة.
4- إشبيلية 51 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 42 نقطة.
7- فياريال 40 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- ليفانتي 35 نقطة.
10- سيلتا فيغو 34 نقطة.
11- أتليتيك بلباو 34 نقطة.
12- فالنسيا 30 نقطة.
13- أوساسونا 29 نقطة.
14- قادس 29 نقطة.
15- خيتافي 28 نقطة.
16- بلد الوليد 26 نقطة.
17- إلتشي 24 نقطة.
18- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
19- إيبار 22 نقطة.
20- ويسكا 20 نقطة.

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