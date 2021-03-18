جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة
الخميس 18/مارس/2021 - 03:28 م
غدير أحمد
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أسدل الستار على منافسات الجولة ال 27 من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم التي كانت مليئة بالمفاجآت، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الجديد يوم الجمعة التاسع عشر من مارس الحالي.
وتمكن أتليتكو مدريد المحافظة على صدارة جدول الليجا رغم تعادله مع خيتافي بدون أهداف، واستمر برشلونة في مطاردة المتصدر بفوز ثمين على هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-
1 أتليتكو مدريد 63 نقطة.
2- برشلونة 59 نقطة.
3- ريال مدريد 57 نقطة.
4- إشبيلية 51 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 42 نقطة.
7- فياريال 40 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- ليفانتي 35 نقطة.
10- سيلتا فيغو 34 نقطة.
11- أتليتيك بلباو 34 نقطة.
12- فالنسيا 30 نقطة.
13- أوساسونا 29 نقطة.
14- قادس 29 نقطة.
15- خيتافي 28 نقطة.
16- بلد الوليد 26 نقطة.
17- إلتشي 24 نقطة.
18- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
19- إيبار 22 نقطة.
20- ويسكا 20 نقطة.
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