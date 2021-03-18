أبوجبل ومروان على رأسهم.. 10 نجوم صدمهم "البدري" في اختيارات قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر- محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد أبو الفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.





وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد العديد من النجوم الذين تواجدوا مع منتخب مصر في الفترة الماضية، بالإضافة لبعض اللاعبين الذين كانوا مرشحين بقوة للتواجد في معسكر الفراعنة بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.





ويأتي مروان محسن مهاجم الأهلي واحد العناصر الأساسية في منتخب مصر خلال الفترة الماضية على رأس المستبعدين من قائمة الفراعنة، وكذلك محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك والذي خرج من حسابات حسام البدري بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة لفريق الزمالك لحساب زميله محمود جنش.





استبعد حسام البدري أيضًا محمود علاء مدافع فريق الزمالك في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات فريقه الأخيرة، وكذلك زميله عبد الله جمعة، بينما كانت المفاجأة الكبرى استبعاد اللاعب يوسف أوباما نجم الزمالك رغم تألقه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي.





خرج أيضًا من حسابات حسام البدري في معسكر مارس الجاري اللاعب محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الجونة وصاحب الخبرات الكبيرة، وكذلك محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي رغم تألقه مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم.





ولم يضم أيضًا حسام البدري، اللاعب شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز رغم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السماوي خلال الموسم الحالي، على الرغم من ضمه 4 حراس مرمى في المعسكر المقبل.





ومن اللاعبين الذين استبعدهم مدرب منتخب مصر من المعسكر المقبل، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي والذي يقدم عروض قوية رفقة فريقه بالموسم الجاري، وكذلك نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والذي كان مرشحا بقوة للتواجد في قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.