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الحريري يصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون

الخميس 18/مارس/2021 - 03:32 م
سعد الحريري
سعد الحريري
وكالات
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وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون لبحث تشكيل الحكومة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، المواطنين من خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، وفقًا لقناة اكسترا نيوز.

 

وأغلق المحتجون، معظم مداخل العاصمة اللبنانية بيروت، من قبل محتجين على تردي الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية.

 

وقام المحتجون، بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

 

وشهد لبنان في مختلف المناطق، احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات،  بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

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ميشال عون مداخل العاصمة اللبنانية الرئيس اللبناني الحريري

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