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محافظ قنا : تسليم أراضي مدينة الأمل أبريل المقبل

الخميس 18/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، عن بدء تسليم قطع الأراضي بمدينة الأمل للمواطنين المستحقين، خلال شهر أبريل المقبل، ذلك خلال تفقده لأعمال تمهيد شوارع المدينة، بحضور عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.


وشدد الداودي على المسئولين بضرورة الالتزام بمخطط وخرائط التقسيم التي أعتمدتها المحافظة، وفقا للترتيب الذي أسفرت عنه القرعة العلنية التي أجريت فى شهر فبراير الماضى، لافتا أنه سيجري نشر مخططات التقسيم موضحا بها أرقام قطع الأراضي وإحداثياتها على صفحة الرسمية للمحافظة وذلك لحفظ حقوق المواطنين ولمنع أي محاولة للتلاعب.

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