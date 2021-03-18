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الداودي: الحكومة أنفقت 5 مليارات جنيه في التجمعات العمرانية الجديدة بقنا

الخميس 18/مارس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تشهد خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة هائلة فى مجال التجمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، حيث جرى إنشاء ١٧١٢٨ وحدًة سكنية، بتكلفة مالية تخطت الثلاثة مليارات جنيه.

كما جرى تخصيص ٦٧ فدان خلف مركز الأورام بمدينة قنا لإقامة مجتمع عمراني جديد يضم ٩٩ برج سكنى بإجمالي ٧١٢٨ وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى ٢ مليار جنيه، ويستوعب حوالى ٣٥ ألف نسمة كما ُوزعت قطع الأراضى الخاصة بمدينة الأمل بنجع حمادى للمستحقين والتي تضم ١٤ ألف قطعة سكنية وتستوعب حوالى ٢٥٠ ألف نسمة بالإضافة إلى تخصيص ٢٤ فدان بمدينة نجع حمادى لإقامة مجتمع عمراني جديد.


يذكر أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تقسيط مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى بمدينة الأمل والذي يقدر بـ ٢٠ % من قيمة القطعة على أن يجري دفعها على ثلاث أقساط الأول بنسبة ١٠% فور تسليم الموقع للمستفيد والثانى بنسبة ٥ % بعد ثلاثة شهور والاخير ٥ % بعد ثلاثة شهور أخري وذلك تسهيلًا على المواطنين.

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