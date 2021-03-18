Advertisements

أسعار الذهب تهبط 1% في تعاملات اليوم الخميس

الخميس 18/مارس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجع الذهب العالمي  1% يوم الخميس، لينزل عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ قوض صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1728.51 دولار للأوقية  جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس آذار عند 1755.25 دولار.

 

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 0.2 بالمئة إلى 1739.90 دولار للأوقية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.74 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2020، في حين تقدم الدولار 0.3 بالمئة أمام عملات منافسة.

 

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

 

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس "إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يزداد تفاؤلا وهذا لا ينذر بخير للذهب ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر".

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2631.09 دولار للأوقية، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار العام الماضي.

  

ونزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1207.47 دولار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الذهب العالمي اسعار الذهب في مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة و نصف

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

01:58 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار