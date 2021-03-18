أسعار الذهب تهبط 1% في تعاملات اليوم الخميس

تراجع الذهب العالمي 1% يوم الخميس، لينزل عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ قوض صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1728.51 دولار للأوقية جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس آذار عند 1755.25 دولار.

غير أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 0.2 بالمئة إلى 1739.90 دولار للأوقية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.74 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2020، في حين تقدم الدولار 0.3 بالمئة أمام عملات منافسة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي على مسار تحقيق أسرع نمو في نحو 40 عاما، بينما أكد مجددا موقفه باتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في ظل ارتفاع متوقع وإن كان مؤقتا في التضخم.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس "إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يزداد تفاؤلا وهذا لا ينذر بخير للذهب ويشير إلى أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2631.09 دولار للأوقية، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار العام الماضي.

ونزلت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1207.47 دولار