الوفد عن تقرير "رايتس ووتش": أكاذيب واتهامات باطلة تحاول النيل من جيشنا العظيم







أدان المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي تهاجم فيه الجيش المصري العظيم.



وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن هذه المنظمة دأبت خلال السنوات الماضية على توجيه اتهامات جزافية ووهمية للدولة المصرية دون أي أدلة أو توثيق لما تدعيه في تقاريرها بصفة مستمرة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجيش المصري بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ أكبر عملية لإعمار سيناء بتكلفة تجاوزت 600 مليار جنيه في شتى المجالات.



وشدد المهندس حازم الجندي، على أن ما يحدث في سيناء ليس تهجيرا للأهالي أو ضد حياتهم ومصالحم كما تدعي هذه المنظمة المشبوهة كذبا وزورا، ولكن ما يحدث هناك هو تنمية حقيقية للإرتقاء بالإنسان المصري في سيناء الغالية يشهد له العالم، وهو أبلغ رد على هذه الأكاذيب والاتهامات الباطلة.



وأشار عضو لجنة الصناعة، أنه في إطار عملية التنمية والبناء في سيناء فقد اهتمت الدولة بالتوسع الافقى والرأسى للرقعة الزراعية من خلال توفير مساحات من أراضى جديدة قابلة للزراعة وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، وكذلك إنشاء التجمعات التنموية البدوية بشمال وجنوب سيناء، وإنشاء انفاق شمال الاسماعيلية.





وتابع عضو مجلس الشيوخ: كما قامت الدولة بعمل توسعات في شبكات تحلية المياه والصرف الصحي، ومشاريع الإسكان وإقامة مصانع استثمارية لمواجهة البطالة هناك، مؤكدا أن الشعب المصري يعلم جيدا قيمة الجيش والتضحيات التي يقدمها له سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال التنمية والتطوير والتي أصبح الجيش فيها أداة رئيسية.