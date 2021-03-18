الأردن يغلق إغلاق 8 منشآت سياحية لمخالفتها تدابير كورونا الصحية

أغلقت وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الخميس، 8 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وتحرير مخالفات وإنذارات لـ 25 منشأة أخرى خلال شهر مارس الحالي.

وأصدرت وزارة الصحة الأردنية، بيانًا قالت فيه إن "الإغلاقات والمخالفات جاءت بسبب عدم التزام تلك المنشآت بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن "لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، ونفذت 942 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة".

وشددت الصحة الإردنية، على التزام 573 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 129 منشأة أخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، أكدت الصحة على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين بداخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، ونزعها عند الجلوس لتناول الطعام فقط.