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إنتصار السيسي: المرأة المصرية حائط صد للفكر المتطرف بفهمها الديني الصحيح (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأت السيدة إنتصار السيسي، السيدات المصرية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة في مصر والعالم، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة لوجودها وسط نخبة مميزة من النماذج النسائية الملهمة.

وأشارت "السيسي"، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية، إلى أن مصر عامرة بالعديد من النماذج المشرفة، حيث أن المرأة المصرية هى روح المجتمع ووحدة بناء الأسرة المصرية، لافتة إلى إنجازات المرأة المصرية امتدت إلى المجتمع ككل، فهى دائما خير سند لزوجها، وخير أم لأبنهائها، وخير حافظ لوطنها.

وأضافت أن المرأة المصرية بثقافتها ووعيها هى من تتحمل مسئولية غرس الوعي فهى حائط الصد الأول للفكر المتطرف بفهمها الديني الصحيح.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية قدمت جهود كبيرة تستهدف الحياة الكريمة للمرأة والحفاظ عى صحتها بعدد من المبادرات الرئاسية، مؤكدة أن المشرع المصري أولى المرأة اهتماما خاصا بسن القوانين التي تضمن حقوقها في بيئة عمل مناسبة.

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