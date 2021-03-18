إنتصار السيسي: المرأة المصرية حائط صد للفكر المتطرف بفهمها الديني الصحيح (فيديو)

هنأت السيدة إنتصار السيسي، السيدات المصرية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة في مصر والعالم، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة لوجودها وسط نخبة مميزة من النماذج النسائية الملهمة.





وأشارت "السيسي"، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية، إلى أن مصر عامرة بالعديد من النماذج المشرفة، حيث أن المرأة المصرية هى روح المجتمع ووحدة بناء الأسرة المصرية، لافتة إلى إنجازات المرأة المصرية امتدت إلى المجتمع ككل، فهى دائما خير سند لزوجها، وخير أم لأبنهائها، وخير حافظ لوطنها.





وأضافت أن المرأة المصرية بثقافتها ووعيها هى من تتحمل مسئولية غرس الوعي فهى حائط الصد الأول للفكر المتطرف بفهمها الديني الصحيح.



