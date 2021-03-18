7530 إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، 89 حالة وفاة و7530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 778 ألف حالة.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 61581.

ولفتت الصحة الإيرانية، إلى أن 3866 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و521 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).