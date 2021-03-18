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"تيك توك" تخطط لإطلاق ميزة الرسائل الجماعية هذا العام

الخميس 18/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
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تخطط منصة تيك توك لإطلاق ميزة الرسائل الجماعية هذا العام ، مما يضع التطبيق المملوك للصين في منافسة مباشرة أكثر مع منافسين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وفقا لما نقلته رويترز. 
 
ووفقا للمصادر، تبين أن المراسلة الجماعية هي جزء من خطة المالك ByteDance لتطوير TikTok إلى أكثر من "تطبيق للتفاعلات الاجتماعية". كانت الميزة جزءًا من النسخة الصينية من TikTok Douyim منذ عام 2019.
 
وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.
 
ومن المقرر أن تساعد وظيفة الدردشة الجماعية TikTok في إبقاء المستخدمين على التطبيق لفترة أطول.

و تعمل TikTok التى تحظى بشعبية خاصة بين المراهقين والشباب على توسيع عروض البث المباشر والتجارة الإلكترونية، وستمكن الدردشات الجماعية المؤثرين من التواصل بسهولة أكبر مع المعجبين.

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