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موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 18/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة فريق المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، يوم الجمعة الموافق 2 أبريل المقبل، على ملعب الهلال بالسودان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرائعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وأحرز الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادل وهزيمة، بينما يتواجد المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل في لقاء، وخسر في 3 مواجهات.

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