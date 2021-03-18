جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

Advertisements
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة
الخميس 18/مارس/2021 - 04:00 م
غدير أحمد
Advertisements
أسدل الستار على منافسات الجولة ال 27 من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم التي كانت مليئة بالمفاجآت، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الجديد يوم الجمعة التاسع عشر من مارس الجاري.
أحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدفين قاد بهما ريال مدريد للفوز على إلتشي، كما أحرز ليونيل ميسي هدفين في فوز برشلونة ضد هويسكا برباعية.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-
ليونيل ميسي - برشلونة 21
لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18
جيرارد مورينو - فياريال 15
كريم بنزيما - ريال مدريد 15
يوسف النصيري - إشبيلية 14
ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12
روجر مارتي - ليفانتي 11
خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10
ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10
ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9
ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9
Advertisements