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جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على منافسات الجولة ال 27 من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم التي كانت مليئة بالمفاجآت، ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الجديد يوم الجمعة التاسع عشر من مارس الجاري.

أحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدفين قاد بهما ريال مدريد للفوز على إلتشي، كما أحرز ليونيل ميسي هدفين في فوز برشلونة ضد هويسكا برباعية.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

ليونيل ميسي - برشلونة 21
لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18
جيرارد مورينو - فياريال 15
كريم بنزيما - ريال مدريد 15
يوسف النصيري - إشبيلية 14
ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12
روجر مارتي - ليفانتي 11
خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10
ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10
ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9
ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9

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