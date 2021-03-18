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حبس 5 أشخاص بينهم سيدة بتهمة التنقيب عن الأثار بشبرا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت النيابة العامه بشبرا الخيمة، حبس 5 أشخاص عقب ضبطهم أثناء التنقيب داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد، بحي غرب شبرا الخيمة، أثناء تنقيبهم عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات بقيام مجموعة من الاشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بشارع سعد زغلول بشبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة.
جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية لأمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.
وتمكنت الحملة من ضبط صاحبة المنزل و4 أشخاص ممن قاموا بالحفر، وجرى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالفحص تبين أنه جرى حفر حفرة عمقها 12 مترا، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق.

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