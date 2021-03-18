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وفد "الأعلى للجامعات" يزور كفر الشيخ لبحث إمكانية بدء الدراسة بكلية الحقوق

الخميس 18/مارس/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وبحث امكانية بدءً الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة.

وضم الوفد الدكتور عصام زناتي، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو لجنة القطاع، والدكتور مصطفى كامل خليل، عميد كلية الحقوق جامعة دمياط وعضو لجنة الدراسات القانوبية، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورحب د. دسوقي بوفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس حيث قدم شرحًا مبسطًا عن إنشاءات ومباني الجامعة وما جرى الانتهاء منه حاليًا، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات، التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
كما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية.

ووجه الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الشكر لوفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

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