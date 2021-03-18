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أفضل الطرق لإزالة الاتساخات الصعبة في السيارة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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وجه العديد من الخبراء نصائح للسائقين لإزالة الاتساخات في المقصورة الداخلية بالسيارة، مؤكدين أنه يجب الاعتماد على المواد المتخصصة والابتعاد عن المنظفات الشديدة، التي قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.

وأكد خبير العناية بالسيارات الألماني كريستيان بيتزولت أنه كلما كان وقت التعرض أقصر، كان من الأسهل إزالة الاتساخات. 

وعن أسهل طرق لإزالة الاتساخات الصعبة بالسيارة مثل العلكة أو الشوكولاتة أو الأطعمة الأخرى هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية، حيث يتم الرش ببساطة حتى تزول الاتساخات، ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها.

كما أن المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، تكون ضد بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء؛ حيث يتم رش هذه المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة، كما يمكن التخلص من شعر الحيوانات عن طريق المكنسة الكهربائية.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند إزالة الاتساخات من السيارة:

يجب أن يقوم السائق أولا بوضع المنظفات أو منتجات العناية على قطعة قماش وعدم رشها مباشرة على أجزاء السيارة، تجنبا لتسلل هذه المواد للمفاتيح والمكونات الكهربائية وإتلافها، مع العلم بأن الماء الزائد قد يسبب انكماشا لا يمكن إصلاحه مع الجلد.

يجب الابتعاد عن الصابون ومواد التنظيف الشديدة والمواد المنزلية، حتى لا تهاجم الأسطح الداخلية، فعلى الرغم من نتائجها المرضية، إلا أنها ستهاجم هذه المواد بعد ذلك.

يجب استعمال منظفات ومواد العناية الخاصة بالسيارات، والتي تحتوي على مواد واقية من الأشعة فوق البنفسجية، وهو الأمر الهام عند الوضع في الاعتبار أن السيارة تقف أوقاتا طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

يجب عتماد على اسفنجة وبعض من سائل التنظيف اللطيف أو المعتدل والابتعاد عن المنتجات الكيميائية والكحول، كما أن المقاعد الجلدية يكفي بعض الصابون لإزالة الاتساخات من عليها.

يجب البدء بالمقاعد أولا ثم السجاد وكسوة الأرضية، وبالنسبة للاتساخات الصعبة بشكل خاص، يمكن العمل باستخدام مجفف رطوبة وخل؛ حيث تلتقط المكنسة الكهربائية الرطوبة ومعها الكثير من الاتساخات وتنظف السجادة بسهولة. بعد ذلك يمكن مسح المنطقة بمنشفة مبللة بالماء والخل حتى يتم تدمير البكتيريا المتكونة عليها.

عند لإزالة الراوئح الكريهة داخل السيارة يمكن وضع بعض من الماء والخل في وعاء صغير؛ حيث يساعد هذا على قتل البكتيريا الضارة الموجودة داخل السيارة.

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